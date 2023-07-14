维文：亚细安在反全球化形势中发挥号召力

在世界各地对全球化和供应链感到反感之际，亚细安仍能召集区域国家的外交部长出席会议，显示了亚细安在区域事务中的核心地位和号召力。

在印度尼西亚雅加达参加亚细安外交部长会议和系列会议的我国外长维文医生星期五（7月14日）接受新加坡媒体访问并总结这次行程时指出，世界正朝多极格局发展，亚细安必须对其他国家和伙伴有所增益并发挥具建设意义的作用，才能建立亚细安在区域事务中的核心地位。

“在世界某种程度上对全球化和全球供应链出现反感的当儿，能召集大家，展现影响力，并让世界所有的大国对本区域感兴趣、保持联系和有所投入，这是我们不应该视为理所当然的。”

维文也注意到，今年会议的氛围比去年更积极，大家更愿意对话，“少了尖锐的冲撞，更具建设意义和融洽”。他说，大家清楚意识到疫后复苏步伐缓慢，目前不宜进行不必要的对峙或全球冲突。

“这不代表因为对话的语调改善，分歧就消失了……重点是，至少大家尽量减少不必要的争论或冲突。”

亚细安国家在今年会议上也向区域伙伴传达对区域战略架构的构想。维文说，亚细安寻求开放、包容的战略架构，不选边站、不形成集团，并要所有国家都参与到本区域的和平、稳定和发展。

他也提到，尽管不同国家对印太地区有各自的战略构想，但亚细安国家也清楚指出，这些构想应融合到《亚细安印太展望》里。

“我们如果把棋下对，东南亚的前景相当光明。因此我有理由为东南亚感到审慎乐观。”