本地股市星期五微升0.31%

美国最新通货膨胀数据改善，提振投资者信心。新加坡海峡时报指数星期五（7月14日）微升10.17点或0.31%，收报3248.63点。

在星期三（12日）公布的美国最新整体通胀率放缓至3%，核心通胀率跌至4.8%，提振股市上扬。

另一方面，我国第二季经济同比增长0.7%，涨幅高于前一季的0.4%，优于市场预期，增强投资者信心。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）指出，通胀放缓，美国联邦储备局料不会采取更强硬的姿态抑制通胀，这促使美元指数跌破100点，是自去年4月以来的新低。虽然美联储在7月提高利率多25个基点的概率依旧超过90%，但这个预测现在较之前更不确定，促使股市上升。

本地股市在星期五全天全场交易量为16亿1000万元，总交易额10亿2000万元；上升股317只，下跌股223只。

领涨的海指成份股包括创业公司（Venture）、丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和新电信（Singtel），分别上涨2.09%、1.18%和1.18%，报15.18元、1.72元和2.58元。

下跌的有胜科工业（Sembcorp Industries）、皇胜酿酒（Emperador）和扬子江船业（Yangzijiang），跌幅分别为1.12%、0.98%和0.65%，收报5.31元、0.505元和1.52元。