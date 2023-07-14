四美两地段用途拟修改 接下来欲建预购组屋

自2001年就不曾推出预购组屋的四美，两幅地段的土地用途拟从“教育机构”更改为“住宅”。分析师预计，接下来这两幅地段最多可兴建约千个预购组屋单位，让四美一带的住房结构更多元。

四美私人组屋Parc Lumiere毗邻的两幅地段，市区重建局2019年发展总蓝图将它们列为教育机构用途。市建局星期五（7月14日）在网站公布，计划将这些地段的土地用途修改为住宅用途、公园和道路，以发展公共住房，让更多家庭可入住四美，同时也增设更多设施，服务现有和未来的居民。

其中，位于四美巷旁的地段，总容积率（gross plot ratio）为2.1，现在是新四顺生花园艺有限公司的所在地和周围的一片空地。位于惹兰迪卡拉都士（Jalan Tiga Ratus）旁的地段，总容积率则为2.0，是尚育小学和尚育中学的旧校舍所在地。这两所学校分别于1988年和2001年迁至四美3街的新校舍。

受访分析师告诉《联合早报》，四美巷旁的地段估计可兴建约300至420个预购组屋单位；惹兰迪卡拉都士旁的地段则可兴建530至600个单位。

橙易产业公司（OrangeTee & Tie）研究与咨询部副总裁孙燕清相信，这两幅地段将受到年轻买家的欢迎。父母住在马林百列、淡滨尼等东部地区的年轻夫妇，可能希望搬到这一区。

这里也很靠近新加坡科技设计大学（SUTD），可能吸引在该校工作、有子女在该校就读的家庭。此外，有不少外国人在附近的樟宜商业园和淡滨尼工作，预料会对租用四美预购组屋感兴趣。