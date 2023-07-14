称能讨回分时度假葡萄酒投资 六男骗走43人逾350万元

谎称能协助他人索回分时度假和葡萄酒的投资金，六名男子向43人骗取逾350万元，分别被判坐牢七个月至44个月。

新加坡警察部队星期五（7月14日）发文告说，介于28至45岁的六名男子，法兹利、泰米尔瑟万、普拉布、古鲁马尼、维诺德、帕明德星，因分别涉及多起诈骗案，在2022年1月5日至2023年7月14日间被判坐牢。

案情显示，2016年至2019年期间，法兹利、泰米尔瑟万和普拉布，通过四家公司假意帮助分时度假（timeshare）的会员终止会籍，声称可代为索回投资金。作为回报，被告们会收取手续费及税款。

岂料，被告们并没有帮忙索回钱财，而是使用手机上的图片编辑应用动手脚，用伪造的巴克莱银行银行汇票，前后让33名受害者信以为真，纷纷掏钱支付费用，骗走超过300万元。

法兹利于2022年1月5日被判坐牢三年三个月；泰米尔瑟万和普拉布分别于2022年7月12日和11月22日，被判坐牢一年九个月。案件的另三名共犯已被控上法庭。

被告古鲁马尼及维诺德则在2018年至2021年期间，涉及另两起案件。

案情显示，两人当时随机拨电给分时度假和葡萄酒的投资者，说服投资者支付各种保险和注册费，以便帮助他们收回投资金并退出这些投资。殊不知，被告们通过多个银行收款后没有如约提供服务，还将所有钱花光，骗取五名投资者的50多万元。

古鲁马尼于2022年11月1日被判坐牢22个月；维诺德则在2022年5月30日被判坐牢44个月。

最后一名被告帕明德星则被指在2017年至2018年期间，利用他在Interval Resorts Network有限公司任职的身份，欺骗五名客户支付总计3万3500元的费用，声称用来升级分时度假的会员籍。

帕明德星于2023年7月14日被判坐牢七个月，案件的另一名共犯已被控。

警方提醒公众勿坠入类似骗案，并时刻保持警惕，不要向任何来电者分享个人信息。决定使用索回投资金的服务前，应对公司进行背景调查，索取文件副本，支付预付款前也要三思。