送货员拿走400元猫山王榴梿 店主公开电眼画面寻人

用送货平台Lalamove配送约400元的彭亨猫山王榴梿，Lalamove送货员取走后却迟迟没送到，人也联系不上。店主无奈说这种顺走榴梿的情况两月内已发生两次，无奈Lalamove不透露送货员身份，全额索赔无果。

位于义顺第81街第848座组屋的Famous Durian星期二（7月11日）晚上9时20分许配送出八盒来自彭亨的猫山王榴梿，本该于当晚10时许分别送达两个地点。在两个多小时后，已近午夜时分，顾客却说榴梿迟迟未送到，送货员也联系不上。

老板颜庆昇（41岁）受《联合早报》访问时说，当晚员工通过应用程序预定了一辆Lalamove来配送这八盒榴梿，由于车辆在预定时间半小时后还没出现，员工于是取消并重新预定了另一辆。

不久后，一名Lalamove送货员来到店里要取货，员工便把八盒猫山王榴梿和27元运费一并交给他。可是没过多久，又有另一名送货员上门，员工这才发现把榴梿交付给早前已被取消预定的送货员。

员工事后想要通过平台交易记录联系送货员，却发现早前的行程取消后，与送货员相关信息也一并消失了。

颜庆昇晚上11点40分许无奈在脸书发文表示：“我们会先联系平台客服，希望能先找到拿走榴梿的送货员再报警，我们也不希望找他麻烦。”

7月12日下午，颜庆昇在脸书发出最后通牒，公开送货员取走榴梿时的画面，并促他在当晚10点前主动联系自己，不然就会报警，但送货员最后还是没有出现。

Lalamove：不会透露送货员联系方式

颜庆昇告诉记者，Lalamove客服星期四（13日）找到涉事送货员调查原委。Lalamove电邮显示，送货员之所以未送到货是因为他在半路才收到延迟的取消消息，他突然无法从应用程序内看到收货地址，于是把榴梿带回家保管。由于榴梿放置太久，也已不宜食用，送货员于是在Lalamove的建议下把榴梿丢掉。

对于这个说法，颜庆昇疑惑到，“我们的榴梿盒子上都有额外粘收货地址，车上也不会没有导航仪吧？”

Lalamove则表示会提供200元赔偿，同时也会把这次事件的经过记录在案，作为培训员工的教材。本来不打算接受平台赔偿的颜庆昇说，“为什么要平台来承担这200元赔偿？应该找出涉事送货员，由他来承担。”

由于Lalamove拒绝透露送货员的联系方式，颜庆昇只好接受这仅约丢失榴梿金额一半的赔偿金。

Lalamove在回复《联合早报》询问时称，平台一直在和两人积极沟通，这次的事件纯属误会。

榴梿疑被拿走情况 两个月前曾发生过

颜庆昇受访时说，这已不是他第一次被Lalamove送货员拿走榴梿。今年5月，他也曾通过Lalamove送出10盒昔加末猫山王榴梿，顾客后来反馈榴梿量不足，他进一步了解后才知其中两盒榴梿应是运输途中被抽走。

在那以后，他便用塑料扎带打包榴梿，并清楚标明榴梿盒数供顾客签收，没想到现在八盒一起被拿走。

“虽然已经发生两次，但我还是心太软，最后还是没有报警，只希望类似事情不会再发生。”