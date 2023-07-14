涉欺诈或非法放贷活动 508男女被警方调查

508人涉嫌诈骗或非法放贷活动被警方调查，其中年龄最小的嫌犯仅14岁，涉案总金额逾1430万元。

新加坡警察部队星期五（7月14日）发文告说，勿洛警署警员于7月3日至12日展开为期10天的执法行动，介于14至71岁的340男子和168女子，因涉及超过2600起诈骗和非法放贷活动，目前正协助警方调查。

文告指出，其中的360人因涉嫌参与诈骗而受查，涉及的包括电子商务、投资、求职、技术支持、网络钓鱼等诈骗，他们也涉嫌参与1400万元的洗钱犯罪活动。另148人则因涉及借贷诈骗以及大耳窿活动，被警方调查。

上述508人当中，有57人因涉及非法放贷活动和欺诈罪最终被捕。

警方的调查还在进行中。

根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款；洗黑钱罪成可面对监禁最长10年或罚款最高50万元，或两者兼施。

根据放贷人法令，协助非法放贷一旦罪成，初犯者将面临最长四年监禁，罚款3万元至30万元，以及最多六下鞭刑；重犯者将面临最长七年监禁，罚款3万元至30万元，以及最多12下鞭刑。

勿洛警署署长王兴顺助理警察总监在文告中呼吁公众保持警惕，并感谢警员合力将涉案者绳之于法，阻止更多受害者落入圈套。警方将严正看待所有违法行为，也提醒公众勿向他人提供银行户头、电话号码或Singpass户头，以免坠入骗案，沦为骗子的同伙。