尚达曼：新加坡制度透明 从未有过总理阻止贪污调查局履行职责

新加坡的制度是透明的，从未有过总理阻止贪污调查局履行职责。

卸下公职准备竞选总统的尚达曼星期六（7月15日）走访德惠购物中心时，就交通部长易华仁受贪污调查局调查的事件回答媒体的询问。

他说：“我们从未有过总理阻止贪污调查局的调查工作，倘若真有这么一天，总统也会出面，这就是新加坡的制度。我是乐观主义者，我相信我们会渡过（这个时期），把关注力集中在对平民百姓真正重要的课题上。”

尚达曼强调，新加坡严正看待任何涉及贪污和廉洁相关的事件，贪污调查局也被赋予充分权力展开调查。

尚达曼（站立者，中）在咖啡店与居民交谈，并在翻阅《联合早报》时看到易华仁和地产大亨王明星被捕的报道。（邝启聪摄）

“对其他一些国家来说，这可能没有那么重要，但新加坡不一样，也必须跟别人不一样，因为我们没有太多其他资源。我们现在拥有更多具备技能和才华的人民，但我国的制度才是让新加坡与众不同的地方，这个制度也让我们在全世界受到钦佩。”

他也强调，诚信对新加坡至关重要，人们对新加坡制度的信心关乎我们的未来，这关乎政府与人民之间的信任，也关乎人民之间对彼此的信任，更关系到国际间对新加坡的信任，因此绝不能有任何的妥协。

尚达曼（前排右二）和夫人珍一藤木（右一）星期六走访德惠巷一带的咖啡店，受到热烈欢迎，许多居民争相与他拍照握手。（邝启聪摄）

他认为，新加坡可把挫折当作强化我国制度，并展示透明度的机会。

问及对易华仁的印象，他说，自己认识易华仁很多年了，“他会度过这个时期的，这不是他人生的尽头，也不代表他不会有未来。让当局完成这个调查，不要妄下定论，我们的制度是行之有效的”。

尚达曼：不认为近期事件会影响竞选总统的机会

记者也询问尚达曼是否担心近期事件会影响他竞选总统的机会，他说：“我不这么认为，这不会在根本上有影响，人们认识我，知道我为什么要竞选，他们知道我过去有很长的从政纪录，在裕廊深耕基层，也在国际上有一些成绩。”

他说，自己宣布竞选总统以来，民间的反应让他深受鼓舞，他与各行各业的人会面，他们都表示很支持他。“他们知道我为什么出来竞选总统，新加坡正在转型，世界也在转型中，新加坡制度要能够继续行之有效。”