涉银行恶意软件诈骗案 10男女被捕

又有10人因为涉嫌参与银行恶意软件诈骗案被警方逮捕，另外19人正协助警方调查。

新加坡警察部队星期六（7月15日）发文告说，商业事务局、刑事侦查局和警察情报局于7月10日至14日在全岛展开执法行动，逮捕了涉嫌参与恶意软件诈骗案的六名男子和四名女子，他们的年龄介于16岁至41岁。

另有12名男子和七名女子正在协助警方调查，他们的年龄介于19岁至61岁。

初步调查发现，被逮捕的其中两男三女让犯罪团伙使用他们的银行户头，以获取报酬。有一名39岁男子涉嫌使用自己的银行户头接收犯罪团伙给予超过1万元的报酬。另外三男一女则相信从钱骡的户头收取款项，交给不明人士。

自今年1月以来，警方就陆续接获不少报案，受害者都被人用恶意软件侵入他们的安卓手机，并在银行户头进行未经授权的交易。这些受害者事前都从未向任何人提供网银资料、一次性密码（OTP）或Singpass资料。

误坠这类骗案的受害者通常是在脸书等社交平台看到广告，如推销清洁服务、宠物美容，以及售卖海鲜杂货商品等。有意选购的受害者联系“卖家”，对方就会以购物下单为幌子，要求受害者下载藏有恶意软件的安卓软件包（Android Package Kit，简称APK）。受害者点击下载，就此落入骗子的圈套。

警方的调查仍在进行中。