国庆邻里嘉年华门票开放申请 SAFRA现人龙

国庆邻里嘉年华的门票星期六（7月15日）起开放申请，有许多公众一早就到战备军人协会俱乐部兑换实体门票。

“动起来！新加坡”国庆邻里嘉年华将在8月5日和6日下午4时至晚上9时举办，公众可聚集在五个地点欢庆新加坡58岁生日。

电子和实体门票星期六中午12时开放申请，先到先得。好些无法上网或担心上网领不到票的公众，一早就到战备军人协会俱乐部（SAFRA）排队领取实体票。

其中，大巴窑战备军人协会俱乐部在中午前，就大排长龙，上午11时半左右，就目测有约40多人排队等候，当中以中年和年长者居多。

第一对到场的是建国一代夫妇苏月英（75岁，退休者）与丈夫，他们在早上8时半就到场排队。她和丈夫个别领取了四张票，打算和家人一起参加活动。

她受访时说：“我们住在这里附近，大概8点多就到了，因为怕输嘛，而且老人家不会上网。我对这个活动很有兴趣，以前国庆日的票，排队排3天3夜我都排啊！”

大巴窑战备军人协会俱乐部在中午前，公众大排长龙。（何炳耀摄）

蔡依玲（23岁，视频剪辑师）也提早来排队取票。她说，自己开始排队的时候，现场已经很多人了。

“起初我只是站在一旁等，不想这么早排队，但后来有越来越多人开始排队，我就已经落在队伍后面了。”

她解释，选择排队而不上网申请电子票，是因为实体票可以用来作纪念。

与往年不同，今年邻里嘉年华使用电子门票作为主要分发方式。新加坡公民和永久居民可从星期六中午12时起，开始申请电子票。

申请者可以在五个地点中任选两张或四张门票，地点包括8月5日和6日的勿洛、裕廊西、大巴窑、兀兰的ActiveSG体育中心，以及8月6日的淡滨尼天地。

有意申请者可登录国庆庆典官方网站www.ndp.gov.sg/ticketing/heartland-festivals/ 填写个人资料，门票先到先得。

为让更多公众参与国庆活动，每人只能提交一份申请，并以首次提交的地点和信息为准。成功申请者将在两到三个工作日内通过电子邮箱收到电子票。