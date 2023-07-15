贿赂检车中心职员 两车厂老板坐牢罚款

三名维康检查中心职员涉嫌给两家汽车维修公司的老板“开后门”，让他们能在没有把车送到检查中心的情况下，仍能给车主提交意外报告。

两家汽车维修公司的老板分别是CYS Automobile Services有限公司的董事林亚华（63岁）和Miracle Workz有限公司的董事林成贵（41岁）。前者面对并承认一项贿赂罪，后者则面对五项贿赂罪，承认其中一项，余项交由法官下判时纳入考量。

涉案的车辆检测服务公司维康（Vicom）的前职员则是谢素英（59岁）、黄娅香（55岁）和诺海妮（Norhaini Binte Abdul Majid，40岁）。

谢素英共面对23项受贿的控状，诺海妮则面对七项，两人的案件仍待审理。黄娅香则面对三项受贿的罪行，她承认其中两项，另一项交由法官下判时纳入考量。

车没送检 仍帮车主提交意外报告

调查揭露，2016年4月之前，谢素英已和林成贵的一名员工达成协议，让林成贵公司的顾客在没有把车子送到检查中心检查的情况下，仍为他们提交意外报告。

林成贵当时批准员工的做法，因为这样可以省却顾客把车子送来送去的麻烦，也可避免顾客将车子送检后，把车子送往别家维修厂维修。

同年6月，谢素英和林成贵在检查中心遇上，谢素英便问林成贵可否为她的“特别服务”付款。就这样，林成贵在2016年到2019年间共给了谢素英4400元。

林亚华同样与谢素英说好了，每帮他“走捷径”提交一份意外报告就给她40元，共为15份这类报告付了她600元。

法官最后判林亚华罚款1500元，林成贵则坐牢四周。（人名音译）