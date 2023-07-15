沙巴地震幸存学生参与国庆全面防卫检阅礼

在2015年沙巴地震中受伤的本地学生，凭借顽强毅力和亲友的鼓励，勇敢走出阴霾，如今是全职国民服役人员的他，将在今年国庆庆典全面防卫检阅礼上扮演家喻户晓的礼貌大使新雅狮子，通过经历来向公众展示心理防卫的重要。

安南（Arnaav Karan Chabira，19岁）三级上士是第30工兵营全职国民服役人员，他将在今年的全面防卫检阅礼上扮演家喻户晓的礼貌大使新雅（Singa）。他希望借由自己遭遇的困境，让观众反思关于韧性和心理防卫的重要。

安南将扮演本地家喻户晓的礼貌大使新雅，与观众直接互动。他希望分享自己如何在沙巴地震后重新站起来的经历，向观众强调心理防卫的重要。（蔡家增摄）

马来西亚沙巴州2015年6月5日发生5.9级地震，京那峇鲁山（Mount Kinabalu）也受到影响。当时丹绒加东小学的29名学生和八名教师正在登山，结果两名老师、七名学生和一名本地向导不幸罹难。安南是当时幸存的学生之一。

他坦言，目睹朋友和老师的离世，让走出创伤的过程变得困难，但他当时不断提醒自己，不能以此为借口放弃学业和运动，反而更应努力鞭策自己，最终走出伤痛，成为板球国家队队员。

经历了创伤以及康复的过程，也让安南体悟到心理坚韧的重要性。

他说：“康复过程很艰辛，有时也会感到沮丧。我一直是运动员，结果摔断锁骨、肩膀和上臂，被迫暂停运动，甚至连书写都很困难。所幸在父母、朋友、医生的帮助和支持下，我成功完成一年多的复建，康复得比想象的要快。”

安南认为，对新加坡人来说，这种韧性和精神力量是非常重要的，因为它是国家团结一致、不断前进的关键。他希望借由这次参与全面防卫检阅礼，能通过自身经历让国人受到鼓舞，以及反思坚韧的重要。