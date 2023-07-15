尚达曼：各自助团体应加强之间的协作 优化成效

自助团体着重于帮助族群内有需要的弱势群体的同时，也应加强各自助团体之间的协作，尤其是性质相同的项目如补习班，以善用资源，并让不同族群的孩子有相互认识的机会。

卸下公职准备竞选总统的尚达曼以印度人发展协会（SINDA）主席身份出席协会答谢会时提到本地自助团体加强合作，转变角色的重要性。

他指出，自助团体在凝聚族群，联系并帮助有需要者扮演关键角色。文化，语言等因素使到各族群的自助团体能更有效地与有需要的弱势群体建立联系。

但与此同时，四个自助团体接下来也应加强协作，尤其是在性质相同的项目如补习与青年督导活动等，集合各自的专长与资源。此外，把这些项目扩大给不同族群者，各种族的孩子也有更多相处与活动的机会，相互学习。

本地有四个自助团体，除了印度人发展协会，也包括华社自助理事会、回教社会发展理事会和欧亚人协会。

尚达曼指出，四个自助团体近年来开始加强协作，尤其是在教育方面，包括联合提供学生托管服务、联办补习计划。

去年，参加自助团体教育项目的学生有43%是参加不同自助团体联办的项目。

自助团体也联办新加坡携手前进对话会，聚集不同背景的青年。这类协作项目应继续加以发展。

印度人发展协会自2018年起每两年一次举办这场答谢聚会，肯定社区伙伴和义工的贡献。今年共有236人和机构获颁感谢章，是至今最多的人数。

出席的嘉宾包括SINDA会长、总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，以及SINDA执行委员会副会长、武吉巴督区议员穆仁理。