HeyKaki主编获新星数码记者奖 早报晚报首任主编入媒体名人堂

HeyKaki主编李熙爱荣获新加坡报业俱乐部新星数码记者奖。

今年共有七名新闻工作者获得新加坡报业俱乐部颁发的新星记者奖、新星数码记者奖、新星专业公关奖和可持续发展新闻奖，另有15名资深媒体人入选新加坡媒体名人堂。

新加坡报业华文媒体集团HeyKaki的主编李熙爱（30岁），自2015年加入华文媒体集团，她是今年获得新星数码记者奖的两名得奖者之一。

李熙爱受访时说，HeyKaki目前在Instagram，TikTok和YouTube三个平台目前共有约5万个关注者。

她说，网络上有很多适合年轻人的英文内容，HeyKaki旨在填补华文的这部分空缺，制作年轻人想看、内容有趣的华语视频。“我们的内容有访谈节目、好玩的挑战游戏、街头访问、好吃好玩地方的介绍、梗图（memes）等等，以年轻人喜欢的方式制作内容，让他们在轻松观赏的同时也能获得一些讯息或有所收获，并继续接触华语。”

新加坡报业俱乐部在去年成立50周年时设立了新加坡媒体名人堂，共有50名传媒业元老入选。今年，另有15名资深媒体人入选媒体名人堂行列，其中包括《南洋商报》前总编辑、《联合早报》首任总编辑莫理光，以及《联合晚报》首任总编辑陈正。