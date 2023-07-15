去年超过三成诈骗案受害者在29岁以下　当局将通过不同方式接触青少年宣导反诈骗知识

我国去年发生超过3万3000起网络罪案，当中绝大部分是诈骗案，而这个数据也占本地罪案总数的一半以上。统计显示，诈骗案的受害者有超过三成的年龄介于10岁至29岁之间，当局因此锁定这个群体，希望通过不同方式向他们宣导和灌输反诈骗意识，避免他们坠入或参与骗案。

内政部、新加坡警察部队和全国罪案防范理事会星期六（7月15日）晚上发出联合文告表示，有鉴于诈骗案在本地日渐猖獗，今年的犯罪行为分析比赛（Criminal Behavioural Analysis Competition）于是特别聚焦在向青少年宣导反诈骗常识，以及警惕和劝导他们万勿卷入诈骗案，其中就包括充当钱骡。

文告中提到，由于青少年对使用科技和数码空间更为熟悉，一部分青少年因此觉得没有必要特别采取措施预防网络威胁如诈骗，也没有意识到他们其实和别人一样，都有可能坠入骗局。

在一些案件中，诈骗团伙也通过提供看似“容易”的工作，如提供自己的银行账户或Singpass账户，让青少年们误以为能赚快钱，但实则是充当对方的钱骡。

始于2016年的犯罪行为分析比赛，通过不同方式让青少年学习和认识到不同的犯罪行为，今年的比赛从7月8日起举行，决赛在星期六下午于新加坡理工学院举行，吸引超过800名来自不同学府的青少年参与，通过不同方式如线上测试和模拟场景测试他们对诈骗的认识。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲在比赛上致辞时说，去年发生的网络骗案，有超过三成受害者的年龄介于10岁至29岁。“太过多年轻人坠入骗局，是我们关注的一个趋势。”

孙雪玲接着说，年轻人最常中计的骗局包括钓鱼诈骗和电商诈骗，近期掀起的演唱会门票热潮，尤其引起当局注意。“我们已听闻一些与Taylor Swift（泰勒丝）演唱会门票相关的诈骗案。这些人自称有门票，还出示门票照片以兹证明，当你上网付款后，对方就会失联。”

孙雪玲也敦促参与比赛的青少年们，把学习到的反诈骗知识分享给身边的人，避免大家坠入骗局。







