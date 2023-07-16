误指土管局将莱道路洋房装修合约授予尚穆根儿子公司 革新党秘书长接更正指示

土地管理局没有将莱道路黑白洋房的翻修工程授予内政部长兼律政部长尚穆根的儿子管理的装修公司Livspace，律政部发更正指示给革新党秘书长肯尼斯和赛尔万，要求他们针对不实指控做更正声明。

律政部星期日（7月16日）发布文告称，根据《防范网络假信息和网络操纵法》（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act，简称POFMA），文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉向肯尼斯和赛尔万（Thamil Selvan）发出更正指示，要求他们就两则对于黑白洋房的不实网络文章内容加入更正通知。

针对土管局在莱道路黑白洋房的工程提出质疑，肯尼斯7月2日在个人网站发文：“土管局会不会发表声明，否认他们已将合同颁给尚穆根儿子的公司的谣言?”

律政部文告指出，正如唐振辉在7月3日国会上所说，莱道路26号和31号的工程并没有交给Livspace或内政部长兼律政部长尚穆根的儿子。

和其他国有财产一样，土管局聘请了一名外部顾问来评估这两栋房子需要开展的工程。之后，工程合约以公开招标的方式批予不同的承包商。土管局在26号和31号洋房工程中，没有授予Livspace任何合同，也没有就上述工程有任何交易。

肯尼斯和赛尔万被分别要求在他们的网站、Twitter和脸书刊登更正通知，声明他们的文章包含虚假的内容，并附上列出事实的文章的链接。