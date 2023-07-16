王乙康伉俪到文莱为苏丹波基亚庆生

卫生部长王乙康携夫人郭新玲出访文莱，为文莱苏丹波基亚庆生。

王乙康星期六（7月15日）在脸书贴文说，他和妻子在文莱出席苏丹波基亚的生日庆典。“在这欢快的场合，我向苏丹转达了哈莉玛总统和李显龙总理的美好祝福与问候，并重申了新加坡与文莱两国之间稳固且特殊的关系。”

此外，王乙康还会见了文莱王储比拉赫。王乙康说，由于每年举行的新加坡—文莱青年领袖计划，他之前曾与比拉赫见过几次面。

王乙康期待两国能够继续加强合作伙伴关系。他指出：“新加坡和文莱在国防和货币互换等领域有着非常紧密的合作。凭借应对冠病疫情的经验，我们也在医疗保健领域开展强有力的合作。譬如，为未来的流行病和实施全国数码保健计划等方面做好准备。”

星期日（7月16日）上午，王乙康在脸书发出合照，他连同妻子郭新玲和文莱卫生部长伊山姆伉俪等人一同享用了文莱式的早餐。