PCF准备拨款超过60万元 为较低收入家庭孩童填补儿童培育户头

人民行动党社区基金会（PCF）准备拨款超过60万元推出经济援助计划，为较低收入家庭孩童填补儿童培育户头。约3000名Sparkletots学前中心孩童可受益。

每个受惠孩童预计可获得约200元的填补。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长、PCF管理理事会主席杨莉明星期天（7月16日）在首届PCF校友日宣布这项消息。

这个名为Spark Dreams的经济援助计划，会把40万元用来为弱势幼童填补儿童培育户头。家长可利用儿童培育户头的款项支付孩子的教育和医疗开销。

PCF接下来准备通过Spark Dreams计划发动一项发表行善宣言的活动，鼓励校友和公众在PCF社交媒体平台上写下行善和回馈社会的许诺。PCF也会举办活动，让公众有机会写下实体的行善宣言。

公众每发表一个宣言，PCF会捐赠10元，目标是在半年内收集2万6000个宣言。

PCF将把这项活动所筹集的20万元，用来填补弱势孩童的儿童培育户头，让Spark Dreams计划为这些孩童所提供的填补额增至超过60万元。

至于活动筹集的另外6万元，PCF准备捐赠给三个社区伙伴，即非营利组织儿童许愿井（Children’s Wishing Well）、新加坡罕见病协会（Rare Disorders Society of Singapore），以及慈善团体“行善新加坡”（Be Kind SG）。PCF捐助这些组织主要因为它们支援弱势家庭背景的孩童和青少年，以及推动社会包容。

星期天的PCF校友日活动在榜鹅海滨Sparkletots大型幼儿园举行，超过200名孩童与家长、校友和教职员出席。