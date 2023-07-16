“周杰伦”卖点心 食客：长得像！

瑞春点心的员工貌似周杰伦，被人拍下照片上载到社交媒体引关注。员工受访时感惊讶，称完全不知他的照片被放上网。

有网民星期五（7月14日）在脸书上发文，贴文写着“周杰伦转行去卖点心”，还附上了一张身穿白色上衣，长相貌似周杰伦的男子，在点心摊位里工作的照片。

有人留言问及地点时，网民回应说是在惹兰勿刹的瑞春点心店，还说该男子非常友善。

被说像大明星开心



《新明日报》记者走访时得知，这名被指长得像周杰伦的男子名为卞红林（32岁），负责点心外卖的工作。

来自中国北方的他受访说，在狮城生活已有13年，在瑞春则工作了四年。

当记者问他是否知道自己被网民拍下放上网，他对此表示震惊，称完全不知情。

当询及是否有人说过他像周杰伦时，他指朋友和妻子都曾这么说。

“被说像大明星，还是蛮开心的，我想可能是发型比较像的关系。周杰伦是大明星，肯定比较帅，我只是普通人。”

他说，平时自己也喜欢听周杰伦的歌，但在唱歌方面比较没天分。

前来打包点心的顾客董女士（40来岁）受访时也认为，负责点心外卖的员工，他的五官和周杰伦确实有些相似。

也有同事称他“古天乐”

点心店经理薛女士（47岁）说，和卞红林工作了几年，起初没觉得他长得像周杰伦。她说，自从网上的贴文传开后，还真的觉得他有点像周杰伦。

也有同事受访说，私底下比较喜欢称呼卞红林为“古天乐”，因为他肤色较黑。