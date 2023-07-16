李总理：做考试练习没有坏处 但不宜过度

中小学今年起取消所有年级的年中考试，但有些学生仍可能会因此参加校外的模拟考试。李显龙总理认为，虽然做考试练习没有坏处，但不宜过度。

李总理星期天（7月16日）上午出席在德义小学举行的德义区公民咨询委员会——社区发展理事会教育优异奖颁奖礼。他致辞时说，政府会确保新加坡有好学校 ，并帮助所有人充分发挥潜力。

蔡瑞轩 （左二）、蔡瑞恩（左三）和蔡睿祥（右二）三兄妹从李总理（右三）手中接过教育优异奖。他们的父亲蔡金松（左四）、母亲陈碹美（右一）和舅舅陈材福（左一）也出席了颁奖礼。（蔡家增摄）

李总理也是负责德义区事务的宏茂桥集选区议员。他说，每个学生都有不同强项，政府致力打造更广泛和包容的教育制度，尽力让每个学生能按各自强项，发挥所长。

为此，政府落实一系列改革，包括推动所有中学最迟在2024年落实全面科目编班制，让学生根据兴趣和强项修读适合自己水平的科目。为了让学生更专注于学习，不要过度看重成绩，中小学今年底前也会取消所有年级的年中考试。

李总理说：“有些学生可能会自行做考试练习，这么做虽然没有坏处，但不宜过度。学校会通过考试以外的评估方式，了解学生掌握了哪些内容，以及他们在哪方面需要更多帮助。”

李总理也提醒学生，考试不是学习的一切。“我希望你们能找机会为社区做出贡献，例如帮助同学或参加义工活动……花点时间参加课外活动，学习课本以外的知识，不只是在学业上有所发展，也要培养正确的价值观和态度，才能在人生中取得成功。”

今年共有逾300名学生获颁德义区公民咨询委员会——社区发展理事会教育优异奖。