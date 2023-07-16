本周末开售 名门世家和松岩轩分别卖出55%和38%

新加坡连续两个周末都有新私宅开售，本周末推出的松岩轩（Pinetree Hill）和名门世家（Grand Dunman）都取得不俗的销售成绩。

发展商文告指出，两个项目在本周末，分别售出38%和55%的单位，销售成绩比上周末推出的楼盘还来得好。

截至星期天（7月16日）傍晚5时30分，由新海逸发展的名门世家共售出550个单位，占1008个单位的约55%。

而由华业集团（UOL）和新加坡置地（Singapore Land Group）发展的西乃山（Mount Sinai）私人公寓项目松岩轩（Pinetree Hill），则卖出150个单位，约占400个推出单位的38%。

本周末推出的两个新私宅都是其他中央区（RCR）项目，松岩轩的每平方英尺平均尺价是2460元，而名门世家售出的单位每平方英尺平均尺价是2500元。

本周末开盘的新项目，表现都优于上周末推出的大众化私宅Lentor Hills Residences和秘林嘉园（The Myst），两个项目在首推周末分别卖出50%（598个单位共卖出298个）和27%（408个单位共卖出110个）的单位，每平方英尺平均售价分别是2080元和2057元。