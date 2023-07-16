访客近1万3000人次 “狮城美术·百年光华”特展圆满结束

《联合早报》为庆祝100周年报庆，携手新加坡秋斋藏画，新加坡华族文化中心主办的“狮城美术·百年光华”特展星期天（7月16日）圆满结束。为期一个半月的特展，吸引了近1万3000人次到场赏画，是新加坡华族文化中心迄今访客人数最高的艺术展览。

特展呈献新加坡第一代到当代的80位知名画家、书法家约160幅油画、水墨、水彩、书法等作品，展示我国美术史上的百年华彩。展出的作品中，有21幅来自新报业媒体华文媒体集团的收藏，包括本地102岁书画家林子平庆贺《联合早报》创刊百年赠送的彩墨巨画《百年根深》，让公众从另一个侧面了解报业历史，其余作品则选自秋斋的珍藏。

多名内阁前部长、艺术爱好者和学者在特展期间陆续前往欣赏艺术作品。卸下公职准备竞选总统的前国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼，和夫人珍一藤木也在特展的最后一天，到场参观。

尚达曼接受《联合早报》访问时指出，南洋画风是新加坡艺术史上重要的一章，第一代南洋画家融汇东西方画技，并融入本地元素，形成独一无二的风格，再逐渐形成新加坡身份认同。

秋斋主人曾国和受访时说，这是本地第一次有如此大规模且全面介绍新加坡美术的展览，显示公众有兴趣多了解新加坡美术，而华文媒体集团展出珍贵收藏，也反映华文报和画家多年的友好情谊。

前副总理黄根成、新报业媒体主席许文远、前外交部长杨荣文、巡回大使许通美教授、中国驻新加坡大使孙海燕、历史学家王赓武教授等人，在特展期间也先后到场赏画。

另一方面，针对新加坡政府投资公司（GIC）前首席投资官黄国松正考虑参与总统选举，尚达曼在回答《联合早报》提问时说，他向来希望有一场竞选，但现阶段评论任何总统候选人，仍言之过早。