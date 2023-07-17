美股在上个星期经历了连续四天的强劲反弹后，在星期五（7月14日）出现轻微获利回吐，纳斯达克指收低0.18%，标普500指数滑落0.1％，道琼斯工商指数微涨0.33％。不过，美股三大指数都录得了超过2%的周涨幅，其中纳指累涨3.32%；标普500指数累涨2.42%；道指累涨2.29%，为今年3月以来的最佳周度表现。

受到通胀数据改善的提振，新加坡海峡时报指数上个星期五（14日）闭市微升0.31％或10.17点，报3248.63点。

以下是星期一（17日）可关注的股票：

1. 盛世企业（Sapphire Corporation）开盘前公布的财报显示，公司在2022财年的净利从2021财年的2990万元人民币（约553万元新币）上涨到3142万7000元人民币，由于向中铁隆（Ranken Railway）供应建筑材料、仓库、场地及 设备租赁的收入贡献减少，营收较上一财年下降1650万元人民币，至9760万元人民币。

2. Vallianz控股公布的最新财报显示，公司在截至今年3月底的2023财年的净亏损1134万美元（约1499万新元），营收为1亿4910万美元。

3. 长益集团有限公司（TA Corporation Ltd） 开市前向新交所申请暂停交易，具体原因有待公布。

4. ESR乐高房产信托（ESR-Logos REIT）管理公司闭市后发表文告说，脱售七个非核心房地产符合公司策略，公司也对市场猜测ESR乐高房产信托出现财务状况加以否认。ESR乐高上个月宣布以3亿3700万元，脱售七个位于新加坡和澳大利亚的房地产，其中五个项目的总脱售价为3亿1350万元，比估价低了5.1%。文告说，公司的策略是脱售表现逊于其他项目的非核心房地产，把投资转向更优质的新经济房地产。此外，公司计划脱售的五个新加坡项目的平均加权剩余地契期限为25年，这些项目的价值会迅速下滑。

5. 和美置地（Ho Bee Land）发布盈利预警，预期集团在2023财年上半年会蒙受净亏损。原因是公司在伦敦的房地产投资出现公允价值损失。公司预计最迟会在8月10日公布最新业绩。

6. 优联燃气（Union Gas）股价在上星期五（14日）尾盘突然上涨而受到新加坡交易所的质询 。公司股价上周五涨19.48%，收报0.46元，共有62万6300多股转手。