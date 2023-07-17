三年失信客户近7600万元 前律师王赐安监19年

三年间未经授权转走五名客户近7600万元款项，律师事务所前管理合伙人王赐安也多次发出虚假通知单和在支票上伪造签名误导客户。这是本地历来最大起托管款项下落不明的案件。

45岁的王赐安面对伪造文件和欺骗等共76项控状，星期一（7月17日）在国家法院承认其中10项，法官把余项纳入考量后，判他坐牢19年。

案情揭露，2017年9月，精密工程公司艾来得科技（Allied Technologies）与JLC Advisors律师事务所（简称JLC）签署托管协议。被告当时是JLC的管理合伙人，代表事务所签署这份协议。

2019年，艾来得科技公司把3315万余元款项交托给JLC保管，却被被告挪用。卷款事件曝光后，被告失联多日，最终于2019年5月29日在马来西亚落网，被引渡回国面控。

《联合早报》早前报道，律师公会接到艾来得科技公司的投诉，并设立纪律审裁庭，对王赐安提出七项违反律师专业法令的指控。这七项指控包括他没有按照客户的指示行事、作出误导性陈述、发出不能兑现的支票、没有让客户合理地了解情况、未经授权从客户的户头转账、没有对受托管的资金负责，以及没有记账。

审裁庭后来裁定王赐安的专业行为严重失当，必须接受纪律处分。律师公把案件移交给三司特别庭审理，要求三司将王赐安除名。以大法官梅达顺为首的三司认为，王赐安种种不诚实的行为与本案所涉及的巨额款项，让法庭无疑必须谕令将王赐安除名。