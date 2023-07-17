本地股市星期一早盘微跌0.21％

美国优于预期的消费者价格指数（CPI）数据提振市场情绪，华尔街股市上周连涨四个交易日后，在星期五（7月14日）小幅回吐部分涨幅，三大股指均录得超2％的周涨幅。

但由于市场仍存对通胀的担忧，亚洲主要股市星期一（17日）早盘走势不佳，上海和深圳股市在早盘领跌，唯台湾股市上涨。

本地股市方面，新加坡海峡指数指数截至中午12时下滑6.73点或0.21％，报3241.85点。

23只海指成份股下跌，海庭（Seatrium）、新科工程（ST Engineering）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）领跌，中午前分别下滑2.76％、1.35％和1.32％。另一方面，仅四只成份股上涨，领涨的是胜科工业（Sembcorp Ind）、皇胜酿酒（Emperador）和星展集团（DBS），涨幅分别为1.32％、0.99％和0.97％。

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）的策略师在一份报告中写道：“尽管上周的数据重新唤起了市场关于完美去除通胀和软着陆的希望，但我们认为宣布通胀取得胜利为时尚早，并预计近期波动性仍将上升。”

上星期四（13日）晚些时候，美联储理事沃勒（Christopher Waller）说，他预计今年再加息两次，就能将通胀率降至2%的目标，但更多良好的物价数据可能会消除第二次加息的必要性。

目前，市场普遍预期美联储在本月几乎肯定会再上调基准利率25个基点，在停止周期之前，美联储再加息一次的可能性约为30％。

美国银行业财报季已拉开序幕，摩根大通（JPMorgan）、富国银行（Wells Fargo & Co.）和花旗集团（Citigroup Inc.）等大银行的财报结果均优于市场预期。一些银行高管表示，作为经济主要推动力的美国消费者财务状况依然健康，但警告支出正在放缓，部分消费者债务已出现小幅恶化。

在中国，尽管市场呼吁出台更多刺激措施，中国央行仍在星期一宣布中期借贷便利利率维持不变。市场还将分析国内生产总值数据，这些数据受到去年上海封城的基数效应的影响。彭博经济研究（Bloomberg Economics）认为，在“消除统计噪音”后，中国GDP增长将放缓，零售销售和工业生产的增速预计也将放缓。