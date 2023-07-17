网称“牛津最佳语言学家” 23岁新加坡学生会说11种语言

在英国牛津大学深造的23岁新加坡籍男生竟会说11种语言，除了中英马来语外，也会淡米尔语、泰语、西班牙语、意大利语等等。

网称“牛津最佳语言学家”的陈稳泽，在一系列与TikTok网红Ollie合拍的视频中展示他惊人的语言能力，从而走红全网。他用11种语言打招呼的视频在各平台上累计逾300万观看次数，来自各国的网民纷纷留言称赞他发音标准。

11种语言中，除了英语、华语、马来语、葡萄牙语是在学校学习的，其余七种语言——福建话、淡米尔语、泰语、他加禄语、越南语、西班牙语和意大利语——是通过与他人交谈，或查阅书籍、网络资源学来的。

至于最喜欢哪个语言，陈稳泽告诉《海峡时报》，就音韵而言，他最喜欢说泰语。他和母亲经常光顾位于豪杰大厦的泰式餐厅Thai Tantric，于是便跟餐厅老板学习泰语。

陈稳泽说，学会他人的语言，即便表达不顺，也会给对方带来温暖。“他们会觉得，这个人有用心去了解他们。”

目前，陈稳泽精通的语言包括英语、华语、西班牙语、葡萄牙语和泰语。接下来，他不求学习新语言，而是想加强各语言的能力。

他说，若要达到一门语言的中等水平，需要集中学习两个月外加几年的练习。“我学习语言的方法很简单，比如我会想，该怎么用不同语言表达我一天做了什么。”

出于个人兴趣学习的泰语和越南语，也在外籍劳工组织的志愿者活动上派上用场。

自2019年以来，陈稳泽每周会参加非政府组织Project X的活动，该组织为外籍性工作者提供帮助。他会在活动上与他们交友，并用泰语和越南语向他们介绍该组织的服务。

精通多种语言的能力，帮助陈稳泽轻松融入高度国际化的牛津大学，认识来自不同国家的朋友。与朋友结伴出游时，他还会担任翻译员。

陈稳泽目前在牛津大学修读心理学、哲学和语言学。本科毕业后，他希望能继续在语言档案编制方面进行深造。

小时候跟菲佣学他加禄语

他加禄语（Tagalog）是陈稳泽学会的第一门外语。来自菲律宾的家佣从他出生前就在他家工作，由于父母工作繁忙，他从小与菲佣关系密切。

“一开始，我只是向她学习如何用他加禄语说简单的句子。后来，这演变成探究语法，到尽量用他加禄语与她交谈。”

经网民提议，陈稳泽7月5日在个人社媒账号上发布他演唱他加禄语歌曲《Tayong Dalawa》的视频，并称这是他“小时候看菲律宾剧时听的歌”。