中国经济增长低于预期 亚股受压下跌

中国经济增至低于预期的消息，影响了原已不是很乐观的市场情绪，亚太股市星期一（7月17日）普遍下滑，新加坡股市情绪显得较谨慎，海峡时报指数在成份股涨跌不一的情况下，仅小幅上涨0.18％或5.80点，闭市报3254.43点。

深圳、上海股市星期一分别跌0.87％和0.51％，因星期一出炉的第二季经济增长6.3％低于预期；悉尼和首尔股市也跌0.07％和0.35％。香港因为台风而休市。东京休市。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时表示，亚太市场的活动似乎受到上周五美国市场情绪“不那么乐观”的影响，美股消化了美国主要银行和公司的表现不一的季度业绩。星期一上午，中国这个世界第二大经济体发布了低于预期的第二季重要经济数据，进一步打击市场情绪。

他指出，鉴于加息的短期阻力持续，市场保持谨慎。

新加坡股市星期一整体交易量减至11亿4000万股，交易总值减至8亿3440万元。全场上升股174只，下跌股190只。

30只海指成份股当中，11只股价上涨，16只下跌，三只持平。银行股涨跌不一，大华银行（UOB）下跌0.43％至27.71元，星展集团控股（DBS）股价上涨1.50％至32.47元，华侨银行（OCBC）上涨0.65％至12.45元。

DFI零售集团股价升3.85％至2.97美元，是涨幅最大的海指成份股。海庭（Seatrium）股价跌2.76％，闭市报0.141元，是跌幅最大的成份股，也是全场最活跃的股票，共接近4亿4000万股转手。