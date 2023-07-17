钟丽慧退党辞职 朱倍庆接管淡滨尼市镇会

淡滨尼集选区议员朱倍庆将接管淡滨尼市镇理事会，担任主席；同区议员马炎庆则出任市镇会副主席。

原为淡滨尼市镇会主席的淡滨尼集选区议员钟丽慧，因与国会议长陈川仁发生婚外情，星期一（7月17日）退出人民行动党，并辞去所有职务。

身为淡滨尼集选区的领军部长，社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，星期一傍晚在脸书发文说，他将代替钟丽慧，照顾淡滨尼东区居民。

其余三名议员：东北区市长朱倍庆、永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆，以及人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生，将从旁协助。

淡滨尼集选区议员朱倍庆将接替钟丽慧，出任淡滨尼市镇会主席。（淡滨尼市镇会官网）

马善高在贴文中感谢钟丽慧这些年执掌市镇会，并宣布原市镇会副主席朱倍庆，将接下主席一职；马炎庆则担任副主席。

马善高说，在朱倍庆和马炎庆的领导下，市镇会将照常运作。他说：“淡滨尼区居民如果需要任何帮助，可继续亲临市镇会，或写信给我们。我和其他淡滨尼议员们，决心确保淡滨尼居民得到所需要的支持和照顾。”