假冒政府人员骗案又来 至少134人被骗逾37万元

假冒政府人员骗案卷土重来，又有骗子假冒政府机构人员，指接电话者的银行账户有问题，要求后者提供账户资料以提供协助，再借机盗用他人户头。从今年6月1日起至7月12日，已有至少134人坠入这类骗局，损失至少37万5000元。

新加坡警察部队星期一（7月17日）发文告提醒公众关于假冒政府人员的骗局，并透露上述数据。

警方指出，在这类型案件中，受害者会接到假冒警方或人力部人员的骗子的电话或视频通话，指自己的银行账户出现问题，骗子能帮助他们解决。



骗子跟着表示，为了确认受害者身份，要求他们提供银行账户资料或一次性密码（OTP）等信息，以协助他们“解决”问题。警方也透露，在一些假冒警方或人力部人员的案件中，骗子会要求受害者出示身份证等个人证件。

受害者不久后发现银行账户出现未经授权的交易，才惊觉已经上当。

警方提醒公众，要采取“ACT”这三个步骤打击诈骗和保护自己，“A”即加（Add），也就是在手机加设防诈骗应用ScamShield，并在银行、Singpass和社媒账号设置多层验证等保安措施；“C”即查（Check），时刻留意诈骗迹象，确保交易是通过真实平台与合法对象完成；“T”即举报（Tell），遇到骗案后尽快通知当局和亲友，避免更多人受害。

欲了解更多反诈信息，请浏览www.scamalert.sg，或拨打反诈骗热线1800-722-6688。