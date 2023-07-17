因建筑子公司清盘 发展商长益集团股票停牌

受建筑子公司清盘影响，主板挂牌房地产发展商长益集团（TA Corporation）股票停牌。

长益集团星期一（7月17日）清早已要求暂停交易，闭市后宣布子公司Tiong Aik Construction私人有限公司（下称子公司或长益建筑）已资不抵债进入清盘。公司随后要求股票停牌。

根据长益集团，董事会在考虑了从事建筑工程的长益建筑的财务状况后，决定委任清盘人。长益建筑已经无法偿还到期债务。这家子公司面对严重的现金流紧张问题，因为它收账困难同时面对劳力和材料成本上涨的压力，利率高涨则增加了它的债务成本。集团发展的房地产项目销售成绩低于预期，使到集团继续支持这家子公司的现金流需求的能力受限。

它说，集团股票停牌，是鉴于集团计划更广泛全面的与债主、债券持有者、业务伙伴、供应商和顾客接触就子公司的清盘和对集团的影响进行沟通，以及公司给予子公司和其项目的担保和其他形式的财务支持，以及触发集团其他成员的贷款的交叉违约的可能。这是要进行这些沟通和等待公司及集团整体的财务情况更清晰。

长益集团董事会已委任德勤（Deloitte & Touche）和Reed Smith Resource Law Alliance为财务顾问和法律顾问，协助审查集团的财务状况并就该采取的下一步行动提供意见。

集团强调，自愿把股票停牌是为谨慎起见，集团的其他子公司和业务单位继续运行，有各自的管理团队负责。集团董事会和管理层仍在评估情况，停牌是要让披露和信息在恢复交易前获得传播，避免市场混乱。

长益集团上星期五股价最后报7.3分。