美国企业即将展开第二季度财报季，星期一（7月17日）隔夜股市普遍收高。道琼斯工商指数涨0.22%，收在今年来的最高点3万4585点，标普500和纳斯达克指数涨0.39%和0.93%。

中国经济增长低于预期的消息，影响了原本就不是很乐观的市场情绪，亚太股市星期一普遍下滑。新加坡海峡时报指数在成份股涨跌不一的情况下，仅小幅上涨0.18％或5.80点，闭市报3254.43点。

亚洲股市星期二（18日）开盘小幅攀高，日本和韩国股市都涨0.2%左右。

本地股市星期二可关注股票：

1. 宏利房地产投资信托（Manulife US REIT）要求暂停交易。

2. 企鹅国际（Penguin International）除牌私有化要约的截止日期延后至8月3日。至星期一傍晚6时，收购者已掌控企鹅国际88.57％股权。

3. 胜捷企业（Centurion Corp）披露，香港交易所已经于上星期四（13日）批准公司从港交所主板自愿除牌。公司将在所有撤回上市的条件达成后，另行公告。

4. 吉宝企业（Keppel Corp）子公司第一通（M1）推出多接入边缘计算（multi-access edge computing）平台Pinnacle，帮助企业拥抱新的数码功能，如增强现实和虚拟现实（AR/VR）、实时视频分析和工业物联网（IoT）。

5. 凯德印度信托（CapitaLand India Trust）根据优先献售发行1亿4157个新单位，发售价每新单位1.060元。新单位将于星期二（18日）早上9时在新加坡交易所主板挂牌交易。

6. 庆源企业（King Wan）的客户长益建筑（Tiong Aik Construction）无力偿还到期债务，已经委任了临时清盘人。双方目前有一项卫生和管道工程有关的合同。迄今为止，除长益建筑保留的60万元外，庆源企业还向客户索偿260万元的工程款。董事会认为，索回款项的可能性很低，这可能对公司及集团截至2024年3月31日财政年度的盈利产生负面影响。

7. 印度联通保健信托（RHT Health Trust）延长维持上市的期限已经于7月15日截止。它同时披露，信托经理人的非执行主席、独立董事陈邦霖（音译，Tan Bong Lin）已经辞职，且立即生效。

8. 厨房文化公司（Kitchen Culture）接到代表陈文达（音译，Tan Gin Tat）的律师发出的索偿信，要求公司赔偿150万元。公司表示将寻求法律意见。