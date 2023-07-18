中国次季经济不如预期 股市持续承压上午跌0.17％

中国第二季经济增长不如预期，持续给亚洲股市带来压力，新加坡股市上午下滑0.17％。

海峡时报指数星期二（7月18日）上午最高去到3259点左右、最低3245点，且大部分时间都在这个区间震荡。中午12时休市时，海指报3248.80点，滑落5.63点。

指数成份股海庭（Seatrium）的交易量依旧占据股市首位，上午共有1亿8434万股交易、交易额2612万元。海庭上午涨了1.42％，报0.143元。

上午涨势最猛的海指股是胜科工业（Sembcorp Industries），中午休市报5.52元，涨了2.41％。

区域股市方面，除了日本股市大部分时候横摆，韩国和上海股市跌0.6％和0.4％。受房地产股和科技股拖累，香港股市大跌2.2％。

辉立nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）指出，尽管美国通货膨胀压力正在减缓，仍不足以抵消中国第二季经济增长不如预期给市场带来的压力。

“中国经济增长趋缓，是亚洲投资者关注焦点，投资者恐怕不再乐观预期中国经济复苏能推动亚太区的贸易和商业发展。”

美国财政部长耶伦接受彭博电视采访时说：“许多国家依赖中国的强劲增长来促进经济增长，尤其是亚洲国家，中国增长放缓，可能会对美国产生一些负面外溢效应。”