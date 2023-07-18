运用AI时如何保护个人资料 政府将展开六周公开咨询

个人资料保护委员会将就业界如何运用人工智能时也保护用户个人资料展开公开咨询，以制定一套指引，旨在为业者提供更清晰的信息，让他们用于培训或开发人工智能模型上。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期二（7月18日）在个人资料保护研讨会上致辞时说，我国在推广高质量人工智能技术来发展数码经济的同时，也须确保消费者的个人资料获得妥当保护。

她指出，当局须采取更多措施来帮助区域内的企业获取和整理高质量数据，以便从广泛的人工智能创新中受益。与此同时，也必须确保消费者的资料得到妥当的保护。

“没有妥当的数据保护，人们就会觉得不够安全，无法充分参与数码发展，也不会支持更广泛使用数据来推动人工智能和其他创新项目。”

她说：“只要企业明确知道可以使用哪些数据，包括个人资料，就可以更容易建立高质量的数据。当业界清楚了解，如何以安全、可信的方式将个人资料应用于人工智能上，消费者也会从中受益。”

个人资料保护委员会的公开咨询活动为期六个星期，以制定一套参考原则，针对人工智能系统的培训和开发，为业者提供更清晰的指示。也将指引业者在运用个人资料时保持透明，并在向消费者索取个人资料前，加以讲解。

有关咨询活动即日起展开，预计8月底结束。