地铁站展出客工摄影作品 肯定客工的贡献

来自菲律宾、在本地医疗领域工作了八年的赫尔米(Hermie Benemerito,35岁)喜欢摄影,平时一有时间,就会到牛车水和双溪布洛湿地保护区拍照,捕捉浓厚的人文色彩和野生动植物的画面。

他没受过正统的摄影训练,而是找免费课程来增进技术,渐渐地无师自通。去年,他受社会企业Holdinghands Studio之邀,指导其他客工掌握摄影技巧。赫尔米在大士一带的莱佛士滨海俱乐部灯塔拍摄到的日落照片,获选展示在地铁环线海湾舫站的摄影展,令他大受鼓舞。

地铁建筑工程少不了客工的贡献,为了肯定和感谢客工,SMRT地铁与Holdinghands Studio合作,从7月17日至8月23日,在海湾舫地铁站举办为期六周的“客工镜头下的新加坡”(Singapore: Through the Lens of Our Migrant Workers)摄影展。

这22幅照片,是由不同行业的客工包括家政、石油和天然气以及医疗保健业,所拍摄的,捕捉了客工眼里的本地地标、风景和日常活动的瞬间。这些照片接下来也会在南北与东西线和环线其他地铁站和列车展出。

赫尔米认为,滨海俱乐部灯塔所看到的日落景色,是新加坡最美的日落,他期待在孩子从菲律宾前来探访时,带他们去看日落。