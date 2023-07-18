三罗厘连环撞 26人送院

克兰芝快速公路发生三车连环撞，26人受伤送院。

这起车祸发生于星期二（7月18日）早上7时零8分，地点是克兰芝快速公路（KJE）朝武吉知马快速公路（BKE），在蔡厝港大道出口后。

根据读者发给《新明日报》的照片，克兰芝快速公路发生了一起连环车祸，涉事的三辆罗厘，其中两辆载着不少客工。

画面显示，至少两辆罗厘的车头已严重撞损。

事后，民防部队派遣人员到场救援，其中一辆消防车就停在涉事罗厘后方。

据观察，其中一辆涉事罗厘载着至少七名客工，一些似乎受了轻伤，其中一名客工戴着氧气管，其他人则平躺着，等待医护人员查看伤势。

根据陆交局社交平台Twitter所发出的贴文，车祸发生后，交通一直回堵到双溪登加路（Sungei Tengah Road）出口处，并提醒公众避开第四条车道。双溪登加路出口离蔡厝港大道出口有大约1.2公里。

警方受询时证实接获通报，26人在清醒状态下送院。事故还在调查中。

两人受困乘客座位

民防部队受询时表示，有两人被困在乘客座位上，民防人员使用液压救援工具救人。有12人送往黄廷方综合医院接受治疗，六人送往邱德拔医院和八人送往国大医院。

有画面显示，一名客工在车祸后，腿部相信卡在仪表板下，无法动弹。据观察，有两名医护人员正在帮忙查看伤势，也尝试将他救出。其中一名医护人员戴着手套，正在查看客工大腿上的伤势。

强大撞击力下，罗厘的挡风镜破裂，也导致乘客座位变形，使客工受困。

其中一辆罗厘相信是来自建筑公司的罗厘。

记者尝试拨打电话联络建筑公司，接电话的职员称，他并不知道此事，也对此事并不了解。