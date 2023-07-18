“火烧车”看热闹 男子惊觉爱车着火

15年车龄的汽车起火狂烧，殃及旁边的车子，两名车主正好尾随消防车来看热闹，才惊觉自己的车子遭殃。

这起事件发生于星期天（7月16日）下午1时许，地点是淡滨尼11街第139座组屋的露天停车场。一辆现代（Hyundai）汽车失火，导致旁边的丰田（Toyota）汽车也被烧。

记者走访时，两名车主都在，也有拖车前来拖走了丰田汽车。据观察，现代汽车的前面部分严重烧毁，丰田汽车的前方右边部分与轮胎已融化。

现代汽车车主陈先生（60岁，工厂员工）受访时透露，他停好车后就到附近的熟食中心吃饭，不久后看到消防车经过，受好奇心驱使跟了过去。

“结果一看之下，才发现是我自己的车着火。”

丰田车主苏先生（32岁）受访时则表示，他停车后与女朋友到附近吃饭，看到消防车经过，因此跑了过来。“我也是好奇来看，结果看到自己的车遭殃。吃个午餐，车子被烧，真的很倒霉，只能索取保险赔偿。”

附近咖啡店摊员工莫先生（28岁）说，滚滚浓烟也弥漫了整个咖啡店，消防车10至15分钟就赶到了。消防员迅速扑灭火势，浓烟情况大概持续了一个小时。

民防部队受询时证实，火灾涉及一辆汽车的引擎，旁边的另一辆汽车也受到影响。民防人员用压缩空气泡沫灭火器与消防水管灭火。没有人在事件中受伤。