兀兰路拟建组屋 铁道走廊旁打造绿意邻里

市区重建局拟议设定兀兰路两块用于建造预购组屋的地皮总容积率，并把周边土地的用途修改为绿地，打造连接铁道走廊的组屋邻里。

市建局星期二（7月18日）在网站发布通告，拟议修订2019年发展总蓝图，包括把兀兰路两块住宅地皮的总容积率（gross plot ratio）定为3.2。

建屋发展局网站资料显示，该处将建造新组屋，属于蔡厝港市镇范围内，将于来临8月的预购组屋销售活动中推出。

根据建屋局网站资料，该组屋项目毗邻十里广场（Ten Mile Junction），距离武吉班让地铁站不远，共有1870个二房式灵活组屋单位、三房式、四房式、五房式和三代同堂组屋单位。

市建局也拟议把两块地皮周边土地的用途从原来的住宅改为绿地。合登集团（Huttons）高级研究主管李思德向《联合早报》指出，铁道走廊（Rail Corridor）将组成该组屋邻里的一部分，形成一个社区休闲空间，并连接武吉知马天然保护区，会吸引那些喜欢与绿意为邻的组屋买家。

拟提高丹戎禺路三块地皮总容积率 料建更多私宅

另外，市建局也拟议提高丹戎禺路一带三块地皮的总容积率，从原本的2.8分别提高到3.5、3.6及4.3。三块地皮分别占地约5.9公顷、2.3公顷和3.9公顷，面积加起来等于大约17个足球场。

其中两块地皮毗邻芽笼河，对面就是新加坡体育城。德明政府中学和新加坡游泳俱乐部就在附近。预料于2024年启用的汤申—东海岸线的丹戎禺地铁站，也在约五六百米外。

李思德认为，这三块地皮会用来兴建私宅，单位数目介于5000个到6000个。第15邮区的私宅向来对潜在买家有吸引力，加上本地人喜欢濒水居住环境，因此丹戎禺的私宅相信会相当抢手。

据李思德说，第15邮区私人公寓目前的尺价介于2400元和2500元。