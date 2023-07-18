涉自制金管局证件行骗 19岁青年被控

自称是公安，声称代新加坡金融管理局执行公事，19岁男子涉假公安诈骗案被捕，于星期二（7月18日）被控上法庭。

来自中国的李家瑞（译音），于星期二在法庭面对一项冒充他人欺骗的控状，指他本月16日早上9时30分左右，在蔡厝港中路一座组屋自称叫林家瑞，还向一名妇女出示一个印有“林家瑞”的证件。

新加坡警察部队也于星期二早上发文告表示，警方在本月16日接到一通999求助电话，来电者要求核实一名自称“官员”、同时声称获得新加坡金融管理局授权执行公事的人员的身份。

经过调查，裕廊警署和商业事务局的警员迅速确认涉案19岁男子的身份，并将他逮捕归案。商业事务局人员也在调查的过程中，从男子住处起获膝上型电脑、打印机、伪造金管局证件和数个与假公安骗局有关的文件。

初步调查显示，男子相信打印一个写有金管局徽章的证件，之后再利用该假证件干案。在男子出现之前，妇女已经按照指示冻结了一个银行户头，男子上门后引起妇女怀疑，遂向警方求助，最终导致男子被捕。

男子面控后还押中央警署协助调查，案展7月25日过堂。根据刑事法典419条文（冒充他人欺骗罪），一旦罪名成立，将面对最高五年监禁或罚款，或两者兼施。

警方指出，政府机构不会通过电话或社交媒体要求民众转账或询问银行密码等信息，若接到声称是国外警方的来电，务必向大使馆或最高专员公署核实，避免在网络或是电话提供任何的个人或银行资料。若觉得来电者可疑，切勿进行任何资金转账，先联络可信任的朋友或亲人，避免在骗子的施压下冲动行事。