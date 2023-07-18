人力部展开工作场所安全执法 三个月开出逾40万元销案罚款

为提高工作场所的机械和车辆安全，人力部展开三个月的执法行动，对不同行业进行超过900次检查，并发出五个停工令和开出274张总数超过40万元的销案罚款。

人力部星期二（7月18日）在脸书发贴文说，当局在今年4月至6月展开为期三个月的执法行动，专注检查工作场所的机械和车辆安全。

所有可移动或转动的机械，例如图中的锯片都应该有挡板，以避免员工不慎触碰。（人力部提供）

在这期间，当局对建筑、制造、运输和仓储、以及海事等行业的公司展开900多次稽查，并采取了1900多项执法行动，包括发出五个停工令和开出274张总数超过40万元的销案罚款。

人力部说，一些常见的违规行为包括，在工作场所内没有实施有效的交通管理计划、一些工作场所的叉车钥匙没有拔出，让未经训练或未经授权的人可直接操作叉车、叉车操作员在工作时没有系上安全带，以及没有制定完善和全面的风险评估等。

人力部吁请每个人都尽自己的一份力确保工作场所的安全。如果遇到任何不安全的工作场所行为，可通过go.gov.sg/snapsafe或拨打64385122通报。



