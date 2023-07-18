9月空军开放日 2500名公众有机会试乘军机

2500名公众将可通过四个途径，获取9月空军开放日期间试乘军用飞机的机票。

今年的空军开放日活动定9月9日和10日在巴耶利峇空军基地举行。届时，公众将有机会乘上参加今年国庆庆典的A330多用途添油运输机（Multi-Role Tanker Transport，简称MRTT）、CH-47SD型契努克直升机和C130运输机，以及福克50型（Fokker 50）海巡机，还有新加坡青少年飞行俱乐部的DA40教练机。这些飞机将在新加坡的东部及南部飞行，乘客有机会从空中俯瞰南部岛屿。

其中，FormSG抽签活动将于星期四（7月20日）中午12时在空军社交媒体账号启动，直到8月22日中午12时，抽签结果8月底公布。每名符合资格的申请者最多可申请四张机票，且只可抽签一次。

空军也将在于7月21日至27日，以及7月29日至8月4日，通过Instagram账号举行两场送票活动，每次送出50对机票。

空军的YouTube账号则会在8月11日至22日，举行“寻找Ted上尉”比赛，送出50对机票。

此外，从8月15日至22日，公众还可通过尝试RSAF55OH数码体验网络应用（webapp）中的增强现实（AR）滤镜“Sky Effect”，赢取50对机票。上述抽签及赢机票活动仅供新加坡公民和永久居民参与。

空军部队为庆祝成立55周年，也推出“空军关爱运动”（RSAF Cares），与公益金（Community Chest）联手于星期二（18日），为五家慈善机构的28名受益者和他们的看护人提供了试乘军机的机会。