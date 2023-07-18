9月空军开放日 2500名公众有机会试乘军机

马华卿

更新 /
更新 / 2023年7月18日 11:05 PM
发布 /
发布 / 2023年7月18日 5:10 PM
星期二下午，五家慈善机构的受益者和他们的看护人试乘了军机。图为新加坡智障人士福利促进会职能发展中心和特别需求者协会朝阳学校的受益者乘上了两架契努克直升机。（唐家鸿摄）
星期二下午，五家慈善机构的受益者和他们的看护人试乘了军机。图为新加坡智障人士福利促进会职能发展中心和特别需求者协会朝阳学校的受益者乘上了两架契努克直升机。（唐家鸿摄）

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2500名公众将可通过四个途径，获取9月空军开放日期间试乘军用飞机的机票。

今年的空军开放日活动定9月9日和10日在巴耶利峇空军基地举行。届时，公众将有机会乘上参加今年国庆庆典的A330多用途添油运输机（Multi-Role Tanker Transport，简称MRTT）、CH-47SD型契努克直升机和C130运输机，以及福克50型（Fokker 50）海巡机，还有新加坡青少年飞行俱乐部的DA40教练机。这些飞机将在新加坡的东部及南部飞行，乘客有机会从空中俯瞰南部岛屿。

其中，FormSG抽签活动将于星期四（7月20日）中午12时在空军社交媒体账号启动，直到8月22日中午12时，抽签结果8月底公布。每名符合资格的申请者最多可申请四张机票，且只可抽签一次。

空军也将在于7月21日至27日，以及7月29日至8月4日，通过Instagram账号举行两场送票活动，每次送出50对机票。

空军的YouTube账号则会在8月11日至22日，举行“寻找Ted上尉”比赛，送出50对机票。

此外，从8月15日至22日，公众还可通过尝试RSAF55OH数码体验网络应用（webapp）中的增强现实（AR）滤镜“Sky Effect”，赢取50对机票。上述抽签及赢机票活动仅供新加坡公民和永久居民参与。

空军部队为庆祝成立55周年，也推出“空军关爱运动”（RSAF Cares），与公益金（Community Chest）联手于星期二（18日），为五家慈善机构的28名受益者和他们的看护人提供了试乘军机的机会。

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