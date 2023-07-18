患罕见病男婴 成功筹集240万元医药费

患罕见肌肉萎缩症的三个月大男宝宝王彦喆（Baby Lucas）经过12天的众筹后，成功筹得240万9000元医药费，本周就会到竹脚妇幼医院做药物注射前的前期检查，他的父母会跟医生讨论接下来的治疗时间和方案。彦喆一家通过“希望之光”（Ray Of Hope）平台所筹集的240万9000元也将由平台直接转账给医院支付医药费。

彦喆的母亲张绮恩和爸爸王梓全，在受访时形容自己这些天的情绪宛如坐云霄飞车，从知道药价时的震惊绝望，到看到众筹款项一点一滴筹集积累；忧虑、难过、激动和感恩的情绪不断交织，激动的心情无法平复。

彦喆的母亲张绮恩和父亲王梓全，在受访时形容自己这些天的情绪宛如坐云霄飞车，从知道药价时的绝望，到看到众筹款项一点一滴筹集，忧虑、难过、激动和感恩的情绪不断交织，激动的心情无法平复。（特约陈福洲摄）

她说：“我们衷心地感激大家的爱心。你们的每一份贡献都给小彦喆带来了新的生命和希望。大家的慷慨捐助，对我们来说不仅是金钱上的支持，更是一份无尽的鼓舞和勇气。你们的善心不仅改变了我们的生活，更给了我们前行的动力。”

《联合早报》日前报道，彦喆被诊断出患有脊髓性肌肉萎缩症。由于能治愈SMA的Zolgensma药物治疗费用高达240万元。宝宝的家庭无法负担天价医药费，也无处申请任何津贴。因此小彦喆的父母只好通过“希望之光”网络平台，从本月7日开始，发起众筹行动。小彦喆在12天内获得超过2万1000多名善心人士的捐助，成功筹得所需的医药费。

竹脚妇幼医院儿科内科部门神经内科顾问医生林怡秀接受《联合早报》采访时说：“除了确保治疗的安全和及时性以外，医疗团队还需要密切监测彦喆的临床反应，以及治疗过程中可能出现的任何副作用。医院的跨部门团队也将在完成注射之后密切跟进，希望完成治疗后，能有效改善彥喆的病情，帮助他茁壮成长。”

有不少私人企业到希望之光捐助平台捐出善款，已知最高的捐款为10万元，还有不少善心人士以个人名义伸出援手，捐款额从1元至数万元不等。这些热心捐助者在捐款之余，也在筹款平台留下温情满满的留言，为彦喆父母打气。

绮恩说，大家写的每一句鼓励的留言，他们都会等小彦喆懂事后，一一转述给他：“我们要教他仁慈，回馈社会，不要让大家失望。我们永远感恩。”