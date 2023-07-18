我国施打1721万剂mRNA疫苗 严重不良反应占0.007％

截至6月30日，我国在全国疫苗接种计划下施打的信使核糖核酸疫苗已超过1721万剂。卫生科学局从中接获的疑似不良反应和严重不良反应报告，分别占总注射剂数的0.1%和0.007%，维持在稳定水平。

卫生科学局星期二（7月18日）发布的第15份冠病疫苗安全报告指出，我国自2020年12月30日至2023年6月30日期间，已施打1592万6075剂单价（monovalent）辉瑞／复必泰和莫德纳信使核糖核酸（简称mRNA）疫苗，及129万2537剂二价（bivalent）信使核糖核酸疫苗。

接种第一剂、第二剂和第三剂追加剂后出现疑似严重不良反应的个案，分别占0.004%（187起）、0.002%（25起）和0.001%（两起），比接种首两剂疫苗后的0.009%疑似严重不良反应个案（954起）来得低。

灭活疫苗方面，我国施打了超过82万剂科兴和中国国药集团的疫苗，共收到41起疑似严重不良反应报告，占接种疫苗总数的0.005%。

我国也施打了近5万剂以重组蛋白技术制成的诺瓦瓦克斯疫苗，共收到九起疑似严重不良反应报告，占接种疫苗总数的0.02%。

卫生科学局的报告强调，本地和国外的数据经研究后显示，接种冠病疫苗的好处仍然远大于已知的风险。