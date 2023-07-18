政治观察家：李总理有必要澄清陈川仁丑闻时间表

李显龙总理2020年已得知时任国会议长陈川仁的婚外情，却隔了三年才公开，引起公众疑问。受访政治观察家认为，李总理有必要澄清时间线。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文说，仔细阅读李总理在记者会上的话，他不肯定总理的意思是不是他在近三年的时间里对这段不正当关系视而不见。

“提到2020年，可能是他当时听闻了未经证实的传言。总理是否明确知道这段不当关系至少从2020年以来就一直持续。这一点没有交代清楚。他可能在2023年2月才知道这个事实。”

陈庆文也说，总理记者会上的话似乎影射，婚外情是有分严重性的，有些婚外情比其他婚外情更严重或更可耻。

“我认为总理的声明必须明确解释上述课题，因为这些言论容易被误解。”

陈川仁星期一（7月17日）爆婚外情丑闻，对象是同为人民行动党议员的钟丽慧。行动党秘书长李总理同天召开记者会，在回答有关陈川仁和钟丽慧不当关系持续多久的问题时说，他是在2020年大选后不久得知这事，但他不知这段关系从什么时候开始。

媒体也提到网上有其他有关行动党的谣言，并询问总理的立场。总理说，如果议员行为并非不可容忍或可耻的，且议员听取了建议、纠正了行为、做出了补偿、制止了不该发生的事情，行动党就不会严厉惩罚他们，或将他们自动或立刻踢出行动党。

凯度公共政策咨询新加坡（Kantar Public Singapore）政策发展、评估与数据分析主管梁振雄博士认为，新加坡人和新加坡政治不会像西方国家那样，对政治人物的性丑闻采取放纵态度。

“新加坡仍是个保守社会，即使是自由派人士，也要求政治人物的道德行为符合高标准，因为这是我们所知的唯一标准……我相信李总理理解这种期望。”

梁振雄说，虽然这么说，但不意味着行动党不能采取更有同情心和更有分寸的做法。

“例如，我们不知道2020年陈川仁是否在经历任何个人家庭危机。重要的是，行动党或许也从近年处置发生婚外情的议员中汲取教训，想让他们体面地离开。”

梁振雄强调，丑闻的真正受害者是陈川仁和钟丽慧的家人，尤其是他们的配偶和子女。他们将遭受更多痛苦，因为他们须承受公众的眼光。

他说，陈川仁不知悔改的行为，也许是压垮骆驼的最后一根稻草，让行动党选择公开。

殷吉星：事发两年多才要两人辞职 感到惊讶

针对行动党对议员有婚外情的立场是否软化，行动党前议员殷吉星说，行动党领导层等了两年多才要求这两名议员辞职，确实令他感到惊讶。

“在我的记忆中，行动党一旦发现这类问题就会立即采取行动。重要的是，行动党必须维持公众期望他们达到的标准，这样才能让人们相信，我们有最优秀的人才担任议员。虽然总的来说，一些新加坡人可能会接受立场的软化，但许多人仍期望行动党保持原有的标准。”