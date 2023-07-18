惹兰登布树私宅地段吸引两方竞标 淡滨尼62街EC地段七方竞标

位于惹兰登布树（Jalan Tembusu）的政府售地计划地段竞标结果星期二（7月18日）出炉，只有两方人马参与竞标。

森联集团开出8亿2880万元最高竞标价，比城市发展（CDL）与星狮地产（Frasers Property）的竞标价高0.1%。

市区重建局星期二发表文告说，森联集团旗下森联置地（Sim Lian Land）和森联发展（Sim Lian Development）开出8亿2880万元竞标价，容积率每平方英尺价格为1069元。

CDL Constellation与Frasers Property Citrine联合开出的竞标价为8亿2800万元，比森联少了80万元。

惹兰登布树地段面积为22万1436平方英尺，可建造840个单位。

合登集团（Huttons）高级研究主管李思德说：“这幅地段的发展项目整体价格很高，加上贷款利率高，可能是竞标者不多的原因。发展商对竞标这个地区地段保持谨慎，尽管附近三个新私宅项目销售热烈。”

供建造执行共管公寓（EC）的淡滨尼62街（Tampines Street 62）B地段竞标活动同样在星期二截止，共吸引七方人马参与竞标。这幅地段面积为30万1392平方英尺，可建造700个单位。

根据建屋发展局文告，参加竞标的公司包括CDL Stellar、中建地产（CSC Land Group） 、海峡实业（Hoi Hup Realty）和双威发展（Sunway Developments）和Grand Brilliance Property。

在所收到的七份竞标书当中，有四份也同时提交了第二份采用其他建造方法的竞标书。

根据当局的要求，竞标者提交以模块化建筑（Prefabricated Prefinished Volumetric Construction，简称PPVC）方法建造项目的竞标书后，可选择提交第二份采用其他效率更高建造方法的竞标书。

这些方法可能结合多种建造科技，或非PPVC技术。

这两幅地段是今年上半年政府售地计划下正选名单地段，都属99年地契。