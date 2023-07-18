工人党19日召开记者会 料说明贝理安与佘雪玲关系

工人党将在星期三（7月19日）召开记者会，相信是要说明阿裕尼集选区国会议员贝理安和党员佘雪玲似有不当交往关系的情况。

网上最近流传一段视频，显示皆已婚的贝理安和佘雪玲似乎有不当交往的关系，工人党星期一（17日）表示正在调查事件，中央执行委员会当晚也召开紧急会议。

网上最近流传一段视频，显示皆已婚的贝理安和佘雪玲似乎有不当交往的关系。（视频截图）

《联合早报》摄影记者星期二（18日）傍晚看到秘书长毕丹星和主席林瑞莲等人陆续抵达工人党总部。也是工人党传媒组副主席的盛港集选区议员蔡庆威受询时证实，工人党明天将召开记者会。

根据网上流传的视频，贝理安（53岁）和佘雪玲（37岁）当时在餐厅内交谈，前者还抚摸后者的手。

两人都是工人党中委，贝理安是传媒组主席；佘雪玲是青年团主席。

有知情者透露，两人从2020年起就被发现举止亲密，党领导在2021年初接获通报。

贝理安在2015年大选中代表工人党竞选东海岸集选区，工人党团队最终以39.27%的得票率落选，他之后被委任为非选区议员。2020年大选时，他转战阿裕尼集选区，成功当选。他是一家咨询公司的总裁，已婚并育有两个孩子。

佘雪玲2011年大选时曾在国民团结党旗帜下到马林百列集选区竞选，在2015年以义工身份低调帮助工人党，过后在2020年大选中代表工人党出征东海岸集选区。她和丈夫在2015年注册结婚，育有两个女儿。她目前是一家科技公司联合创办人兼首席运营官。