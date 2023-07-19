美国星期二（7月18日）隔夜股市攀高，道琼斯工商指数涨1.06%，连续七个交易日收高。标普500和纳斯达克指数涨0.71%和0.76%。

尽管美国隔夜股市皆攀升，但市场不确定因素令投资者谨慎交投，亚太股市普遍收低，本地股市在窄幅震荡。新加坡海峡时报指数星期二横摆，闭市收报3254.26点，微跌0.17点或0.01％。

亚洲股市星期三（19日）开盘走高，日本股市涨将近1%，韩国股市涨大约0.6%。

本地股市星期三可关注股票：

1. 胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）要求暂停交易。

2. 宏利房地产投资信托（Manulife US REIT）要求恢复交易。信托星期二披露，截至今年6月底的房地产投资组合估值为16亿3355万美元（约21亿5801万新元），与去年12月底相比锐减14.6％，信托预计今年上半财年蒙受亏损，可能影响派息。信托的负债率上升至57％，这超出新加坡金融管理局设置的50%顶限。信托表示，根据房地产基金附录，若上述情况是在信托管理人无法控制的情况下造成，则不算违反限制。

3. 荣控股集团主席符标熊和 Makara Capital Limited达成买卖协议，将以2650万元脱售公司的2779万4400股普通股给Makara Capital Limited，占公司总发行股数的20%。交易完成取决于协议中规定的先决条件是否得到满足。交易完成后，符标熊继续担任公司执行主席，也依旧是控股股东，持有6413万2440股，约占公司发行股数的46.15%。

4. 目前停牌的澳洲集团（AusGroup）在新加坡高庭谕令下，将展开清盘程序。公司和Arion Agrophotovoltaic Private Limited签订的谅解备忘录也自动终止。

5. 联明集团（Lian Beng）已经得到新加坡交易所同意公司除牌。

6. 新加坡科技电信媒体（Singapore Technologies Telemedia）为一批3000万元的次级永久证券（subordinated perpetual securities）定价，票息率为5.5%。公司同时将这批证券与现有的一批3亿元、票息率5.5%的次级永久证券合并。合并后的永久证券发行价为本金的100.20%，加上7月11日（含）至7月25日（不含）期间的应计利息。永久证券预计将于7月25日发行，并于7月26日或前后在新加坡交易所上市。

7. 无招牌海鲜（No Signboard）披露，新交所监管公司（SGX RegCo）反对公司延后召开常年股东大会、延后提交可持续发展报告、延后发布2023财年首三个季度的业绩。监管公司在信中表示，保留采取行动的权利，并敦促董事会立即发布公司2022财年和2023财年未经审计的财报、2022财年年报和可持续发展报告，并尽快召开2022财年常年股东大会。

公司表示将尽快发布2023财年未经审计的季度业绩，并与审计师合作加快完成审计工作，在可行的情况下尽快召开2022财年的股东大会。公司股票自2022年1月24日起已停牌。