工程报价或有违规 国家法院和食品局报警处理

多个政府部门和机构被发现在运作、拨款、资讯科技与采购和合约管理方面出现疏失，国家法院和新加坡食品局提交给审计署的资料被发现可能有违规行为，两家机构已经向警方报案。

审计署星期三（7月19日）发表2022/2023财政年度审计长报告指出，国家法院的一个发展项目合约上未列明价格的材料（star rate items）报价可能存在违规行为；食品局所管理的设施，一些临时工程报价也可能违规。

国家法院在发给媒体的声明中说，审计署对国家法院新大楼主要建筑合约中未列明价格材料的报价存有疑虑，因此建议国家法院进行内部调查。不过，如果这些调查揭发刑事罪行，就有可能得通过法院处理。为了避免出现利益冲突，国家法院已经向警方报案，警方正在调查。

有关合约总值约4.5亿元，存有疑虑的报价总共110项，总值219万元。

食品局则说，当局已经马上采取补救措施，加强巴西班让果菜批发中心与裕廊渔港的合约管理程序。“食品局将密切监督收紧后程序的落实并作出检讨，以确保这些程序是实用和有效的。”

审计署今年对16个政府部门、八个国家机关、三个法定机构、四个新加坡政府投资公司（GIC）旗下的公司，以及金融业发展基金与亚细安文化基金进行了审计。审计长对这些财务报表发表了“无保留”的审计意见。

审计署也对新加坡国内税务局和新加坡旅游局管理的一些冠病补助金进行了专题审计，以及对财务报表不由审计署审计的四个法定机构和四个政府基金进行了选择性审计。

被发现有疏失的政府部门和机构也包括通讯及新闻部、国防部、人民协会、新加坡民航局、公共服务署和新加坡旅游局。

报告已经在7月4日提呈给哈莉玛总统，并于星期二（18日）提交国会。