工人党下午1时召开记者会 说明贝理安与佘雪玲事件

【直播】工人党就贝理安与佘雪玲事件召开记者会 工人党星期三（7月19日）下午1时召开记者会，说明阿裕尼集选区国会议员贝理安和党员佘雪玲似有不当交往关系的情况。 根据网上星期一（17日）流传的一段15秒长的视频，皆已婚的贝理安（53岁）和佘雪玲（37岁）在餐馆内交谈，贝理安还抚摸佘雪玲的手。 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Tuesday, July 18, 2023

工人党星期三（7月19日）下午1时召开记者会，说明阿裕尼集选区议员贝理安和党员佘雪玲似有不当交往关系的情况。

记者会预料由工人党秘书长毕丹星主持。

《联合早报》记者中午抵达总部，已有工人党党员陆续抵达，包括盛港集选区议员蔡庆威。

根据网上星期一（17日）流传的一段15秒长视频，双双已婚的贝理安（53岁）和佘雪玲（37岁）在餐馆内交谈，其间贝理安还抚摸佘雪玲的手。工人党当天发声明表示正在调查这起事件，中央执行委员会当晚也召开紧急会议。

毕丹星、党主席林瑞莲、也是传媒组副主席的蔡庆威等党员星期二（18日）再次现身位于芽笼路的工人党总部。他们傍晚6时30分起陆续抵达，前秘书长刘程强也在晚上8时许抵步，一行人过后相信开始商议隔天记者会的事宜。一部分党员在晚上9时许先行离去，但没对在外守候的记者说话。