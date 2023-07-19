美企次季盈利报捷带动股市上涨 荣控股大涨137％

美国企业第二季盈利传捷报，在美国隔夜股市带动下，本地股市上午涨12.84点或0.39％。

截至星期三（7月19日）中午12时，海峡时报指数报3267.10点。

IG市场策略师叶俊荣指出，美国主要银行财报优于预期，带动美国股市继续反弹，科技板块则因微软股价大涨4％而受到提振。道琼斯工商指数涨1.06％，连续七个交易日收高，标普500和纳斯达克指数涨0.71％和0.76％。

美国银行股传捷报，本地三只银行股上午皆上扬，其中大华银行（UOB）涨了2.85％。

三家银行将于下星期四（27日）起陆续发布第二季和上半年业绩，由大华打头阵。接着是星展银行（8月3日）和华侨银行（8月4日）。

马来亚银行证券银行与金融区域分析主管迪兰（Thilan Wickramasinghe）在最新一份分析报告中，给予银行股“中立”（Neutral）评级。

迪兰估计，三家银行的净利息收入将继续取得同比增长，但与第一季相比，跌势可能会加深。财富管理收入改善，有望带动银行非利息收入的环比增长加速。

银行拨出更多准备金，与第一季相比，第二季盈利可能下滑。迪兰说：“第二季资产素质估计维持良好，但我们认为，银行管理层会保守看待下半年的营运。”

迪兰预测，保险收入增加，华侨第二季盈利可能会有惊喜，而大华受到亚细安市场汇差影响，盈利可能比预期差。

荣控股股价翻倍

非成份股方面，荣控股集团（Sakae Holdings）执行主席符标熊计划以2650万元脱售公司20％股权，买方是Makara Capital Limited。荣控股上午大涨137.37％，报0.235元。

宏利房地产投资信托（Manulife US REIT）星期三恢复交易后，大幅下挫。中午12时报0.117美元，跌了30.77％。

信托星期二披露，截至今年6月底的投资组合估值为16亿3355万美元（约21亿5801万新元），与去年12月底相比锐减14.6％，信托预计今年上半财年蒙受亏损，可能影响派息。