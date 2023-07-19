审计署：冠病疫情补助金 四方面应改进

财政部、国内税务局和新加坡旅游局在与冠病疫情相关的四个援助计划中，有整体周详的考虑，也落实了重要的流程和管控措施，但仍在四个方面有改进空间，其中包括对拨款回收的监控力度不够充足。

审计署星期三（7月19日）在2022／2023财政年度审计长报告中透露，当局对雇佣补贴、租金现金津贴、租金援助，以及“重新探索新加坡”消费券四个援助计划进行了主题审计，发现有关部门对关键考量因素和风险评估等没有留下充分的文献记录，政府追回错误付款合法权利的相关条款与条件没有及时传达，其中一个计划的评估者与审批者也没有区分开来。

政府2020／2021和2021／2022财年在冠病疫情总共支出723亿元，用于保障公共卫生和安全地重启经济，并以津贴、援助金、税务回扣，以及金融和消费券等方式，为个人和企业提供援助。审计署本轮主题审计审视了当局2020年1月1日至2022年6月30日的支出，总额达到316.9亿元。

负责管理雇佣补贴、租金现金津贴和租金援助的财政部和税务局在发给媒体的声明中承认，有关计划的流程与风险评估记录仍有改进空间。不过，虽然文献记录因为局势迅速发展以及时间紧迫未能完成，但当局对每一项决定都进行了适当的审议，未来的计划会有更好的文献记录。

至于操作流程中出现的失误，财政部和税务局已经采取措施调查，并追回超额拨款，经重新评估，所须追回的款项不到三个援助项目总支出的0.5%，总额为8620万元。目前当局已经追回超额拨款的99.7%。“我们会继续与各个机构合作，追回其余款项。”

旅游局则说，审计署点出的主要疏失在于没有确保“重新探索新加坡”消费券不会发放给不符合资格的人员，而且只有符合资格的商家和产品，才能加入计划。“虽然旅游局落实检查措施，防止滥用以及发现不当行为，但我们也承认，其中一些流程本来可以更加严格。”