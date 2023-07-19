礁湖国家高尔夫球及乡村俱乐部欠债权人6970万元　

清盘中的礁湖国家高尔夫球及乡村俱乐部（Laguna National Golf & Country Club）欠下数百名票据持有人和其他债主6970万元。

据《商业时报》报道，俱乐部的可变现资产估计只有69万9433.05元，约为债务的1%。

债权人于星期二（7月18日）召开了会议，以了解清盘进程的最新情况，并成立了委员会，为债权人争取权益。

今年2月，高庭批准俱乐部成员林孝德 （音译，Lim How Teck）提出的清盘申请，因为俱乐部已证实无力偿还债务。

俱乐部的财报显示，约有6960万元的欠债对象是A系列票据持有人的。另外还欠英马信托（British & Malayan Trustees）1万零239.90元，欠其他债权人3万5449.83元。

俱乐部同时欠相关实体5万4823.95元。相关实体通常是指子公司或母公司。

成立于1991年，礁湖是新加坡第一家专有高尔夫俱乐部。首批会员持有一张12万元的无担保票据，票据于2021年6月11日到期。此外，每位会员还须缴会费，从受限个人会员的4万元到开放企业会员的18万元不等。

俱乐部最初由大众钢铁集团（NatSteel Holdings）和Resorts International 等组成的财团拥有。

“汽车大王”郭成钊于2001年收购了俱乐部。在赎回票据的前一天，郭成钊致函俱乐部的受托人英马信托，表示俱乐部受限于财务状况，无法赎回票据。

2016年，郭成钊将2040年到期的土地租约转让给了他旗下的另一家公司Laguna Hotel Holdings。现在，一个新的俱乐部——Laguna National Golf Resort Club正在同一块土地上运营。