礁湖国家高尔夫球及乡村俱乐部欠债权人6970万元　

吕爱丽

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更新 / 2023年7月19日 2:23 PM
发布 /
发布 / 2023年7月19日 1:52 PM
成立于1991年，礁湖国家高尔夫球及乡村俱乐部是新加坡第一家专有高尔夫球俱乐部。（海峡时报）
成立于1991年，礁湖国家高尔夫球及乡村俱乐部是新加坡第一家专有高尔夫球俱乐部。（海峡时报）

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清盘中的礁湖国家高尔夫球及乡村俱乐部（Laguna National Golf & Country Club）欠下数百名票据持有人和其他债主6970万元。

据《商业时报》报道，俱乐部的可变现资产估计只有69万9433.05元，约为债务的1%。

债权人于星期二（7月18日）召开了会议，以了解清盘进程的最新情况，并成立了委员会，为债权人争取权益。

今年2月，高庭批准俱乐部成员林孝德 （音译，Lim How Teck）提出的清盘申请，因为俱乐部已证实无力偿还债务。

俱乐部的财报显示，约有6960万元的欠债对象是A系列票据持有人的。另外还欠英马信托（British & Malayan Trustees）1万零239.90元，欠其他债权人3万5449.83元。

俱乐部同时欠相关实体5万4823.95元。相关实体通常是指子公司或母公司。

成立于1991年，礁湖是新加坡第一家专有高尔夫俱乐部。首批会员持有一张12万元的无担保票据，票据于2021年6月11日到期。此外，每位会员还须缴会费，从受限个人会员的4万元到开放企业会员的18万元不等。

俱乐部最初由大众钢铁集团（NatSteel Holdings）和Resorts International 等组成的财团拥有。

“汽车大王”郭成钊于2001年收购了俱乐部。在赎回票据的前一天，郭成钊致函俱乐部的受托人英马信托，表示俱乐部受限于财务状况，无法赎回票据。

2016年，郭成钊将2040年到期的土地租约转让给了他旗下的另一家公司Laguna Hotel Holdings。现在，一个新的俱乐部——Laguna National Golf Resort Club正在同一块土地上运营。

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